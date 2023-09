Webuild definisce pricing nuove obbligazioni per €450 mln

Webuild ha definito le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso per 450 milioni di euro, i cui proventi netti saranno destinati al rimborso dell’indebitamento della società e per scopi generali futuri.

Il rimborso dell’indebitamento avverrà anche attraverso il riacquisto di obbligazioni con scadenza ottobre 2024 e dicembre 2025. La data di scadenza delle nuove obbligazioni è il 27 settembre 2028 e la relativa cedola annuale è del 7%.

I risultati conseguiti con questa nuova operazione hanno mostrato un forte apprezzamento di Webuild da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale, con un interesse pervenuto da oltre 100 investitori, ed una richiesta pari a circa 2 volte l’offerta, che ha permesso di ridurre il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio. Particolare rilevanza ha assunto la domanda da parte di investitori internazionali, oltre l’85% del totale, provenienti soprattutto da Regno Unito, Francia e Germania.

L’emissione delle nuove obbligazioni permette a Webuild di gestire con notevole anticipo la prossima principale scadenza di debito corporate, prevista a ottobre 2024. L’operazione, infatti, contribuisce ad ottimizzare il profilo del debito corporate, estendendone la durata media.

Le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).

L’emissione è prevista per il 27 settembre 2023 e l’acquisto delle Obbligazioni 2024 e delle Obbligazioni 2025 di cui la Società accetti la adesione all’offerta di acquisto è previsto per il 29 settembre 2023.