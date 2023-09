Webuild cresce in Australia: ordini raggiungono 21 miliardi nel 2023

Nel 2023, Webuild, un leader nel settore delle costruzioni, ha rafforzato la sua presenza in Australia, diventando uno dei principali attori sul mercato. Nei primi otto mesi dell’anno, il gruppo ha registrato ordini acquisiti e in corso di finalizzazione per un valore di 7,3 miliardi di euro. Questo successo ha contribuito a incrementare il portafoglio lavori del gruppo in Australia, che ora si attesta a 13,3 miliardi di euro.

Questi risultati sono dovuti anche alla collaborazione tra Webuild e la sua controllata australiana, Clough, partner nella joint venture Future Generation. Insieme, hanno firmato un contratto con Snowy Hydro Limited, che prevede la realizzazione sostenibile di Snowy 2.0, uno dei progetti più importanti al mondo per la produzione di energia rinnovabile.

Considerando tutti gli ordini acquisiti e in corso di finalizzazione, Webuild ha raggiunto la cifra di 21 miliardi di euro nei primi otto mesi del 2023. Questo incremento ha rafforzato il portafoglio lavori del gruppo, portandolo a un potenziale di oltre 68 miliardi di euro, ben al di sopra dei target del piano industriale. Questa cifra include un backlog al 30 giugno 2023, i ‘best offer’ per circa 4,5 miliardi e gli ordini in corso di finalizzazione per Snowy 2.0. Non sono invece inclusi i valori relativi al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.