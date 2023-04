Webuild: controllata Usa Lane in jv selezionata preferred bidder per progetto da $1 mld

Lane, controllata americana del Gruppo Webuild, in joint venture, è stata selezionata preferred bidder per realizzare in esclusiva lo studio che definirà la realizzazione del progetto, ad oggi stimato pari a USD 1 miliardo (943 milioni, in euro) di valore complessivo, per l’ammodernamento del “Tampa’s Westshore Interchange (I-275/SR 60)”, negli Usa.

Il progetto prevede un programma lavori pluriennale per rendere più veloce e sicura la viabilità di uno dei più trafficati snodi dell’area di Tampa Bay e si svilupperà per fasi successive – progettazione e costruzione – che saranno oggetto di contratti separati.

La joint venture partecipata da Lane, in quota al 50%, e da Superior Construction ha già firmato con il Florida Department of Transportation (FDOT) il contratto di prima fase da USD 10 milioni (9,4 milioni, in euro) per la sola progettazione, che andrà ultimata entro novembre 2023. A valle della progettazione, sarà contrattualizzata la fase di costruzione, da avviare a primavera 2024.

Ad oggi, il valore totale dei contratti acquisiti e in corso di finalizzazione da inizio 2023 negli USA da Lane si attesta a €809 milioni. Il portafoglio lavori Lane si attesta ad oltre €3 miliardi ad oggi.