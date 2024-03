Webuild conquista nuovo contratto negli USA: titolo schizza a oltre l’11%

Webuild sta vivendo un momento di forte crescita su Piazza Affari, grazie alla conquista di un nuovo contratto negli Stati Uniti e a un’analisi positiva da parte degli analisti. La notizia ha avuto un impatto significativo sulle azioni dell’azienda.

La filiale Lane ha annunciato di aver vinto una commessa del valore di 299 milioni di dollari (circa 276 milioni di euro) per il progetto “Seminole Expressway/SR 417 Project” in Florida. Questo contratto è di fondamentale importanza per Webuild, poiché gli Stati Uniti rappresentano il secondo mercato più rilevante per il gruppo, dopo l’Australia, in termini di fatturato.

Infine, la società di analisi Kepler Cheuvreux ha migliorato il target price delle azioni Webuild del 18,5%, portandolo a 3,2 euro per azione, e ha mantenuto la raccomandazione “Buy” in vista della pubblicazione dei risultati annuali, prevista per il 14 marzo.