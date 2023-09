Webuild: completata l’emissione del nuovo bond di €450 milioni con scadenza nel 2028

Dopo la sottoscrizione delle nuove obbligazioni Webuild con scadenza settembre 2028, di importo complessivo pari a €450 milioni, avvenuta lo scorso 20 settembre, il Gruppo annuncia la conclusione dell’offerta di acquisto delle obbligazioni in scadenza nel 2024 e 2025 per complessivi €450 milioni, con l’acquisto di €219 milioni di obbligazioni in scadenza nel 2024 e €231 milioni in scadenza nel 2025.

Con il collocamento delle nuove obbligazioni e la Tender Offer, si legge in una nota, il Gruppo conclude con successo l’operazione di liability management che permette di gestire con largo anticipo le scadenze del debito corporate. L’operazione ha infatti consentito di estendere in modo sostanziale la durata media del debito e portare l’80% delle scadenze dello stesso a partire da dicembre 2025. Inoltre, il Gruppo mantiene un elevato livello di debito a tasso fisso, oltre l’85%, con un costo medio del 4,9%, in incremento di soli 66 basis point.