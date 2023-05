Webuild: Alla controllata Fisia Italimpianti due contratti per €408 mln

Fisia Italimpianti, società del Gruppo Webuild attiva nella realizzazione di impianti per la dissalazione e il trattamento acque, si è aggiudicata due contratti del valore complessivo di €408 milioni (USD 439 milioni), rispettivamente per la costruzione e la gestione dell’impianto di trattamento acque del complesso petrolifero onshore ZULUF in Arabia Saudita.

L’acquisizione segna l’ingresso di Fisia Italimpianti nel comparto Oil & Gas e il suo ritorno nell’Operation & Maintenance. Il progetto rafforza inoltre il posizionamento di Webuild in un mercato, l’acqua, ad alto potenziale di crescita, in cui il Gruppo punta a crescere nel prossimo triennio.

Il primo contratto – da eseguire con formula EPC (Engineering, Procurement and Costruction) – ha un valore di USD 327 milioni (100% Fisia Italimpianti) e prevede la realizzazione di un impianto di trattamento acque, degasaggio e filtrazione, per reiniezione e water injection in ambito Oil & Gas, con capacità massima di produzione pari a 185.000 m3/giorno. Il Cliente finale è Aramco. La durata dei lavori è prevista pari a poco meno di 3 anni e, per la sua realizzazione, si prevede saranno creati circa 1.500 posti di lavori, tra diretti e di terzi.

Il secondo contratto, del valore complessivo di USD 112 milioni (con Fisia Italimpianti in quota al 20%), prevede la gestione per 25 anni delle attività Operation & Maintenance dell’impianto. Fisia Italimpianti eseguirà il contratto in joint venture con le società Almar Water Solutions, Aljomaih Energy and Water Co Ltd e Aquatech International.

Fisia Italimpianti vanta una radicata presenza nel Middle East, dove ha realizzato dissalatori e impianti per il trattamento acque negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar, Kuwait e Bahrain. Impianti che si caratterizzano per le soluzioni innovative adottate a livello tecnologico e che già oggi servono un bacino di oltre 20 milioni di utenti.