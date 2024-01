Walmart espande il servizio di consegna con i droni

Walmart sta intensificando la sua attività con i droni, estendendo il servizio di consegna ad ulteriori 1,8 milioni di famiglie in tutto il Nord Texas, nel tentativo di competere con rivali come Amazon.

Il servizio di consegna con droni dell’azienda raggiungerà ora il 75% delle famiglie in tutta l’area di Dallas e Fort Worth. Questa espansione avrà un impatto sui negozi in più di 30 città e comuni.

L’azienda con sede in Arkansas ha sottolineato di essere il primo rivenditore a offrire la consegna con drone a così tante famiglie in un unico mercato.

I droni, forniti da Wing e Zipline, consentono alle famiglie all’interno delle zone di consegna di ricevere gli articoli entro mezz’ora, secondo quanto riportato da Walmart.

Dato che quasi 4.700 negozi Walmart si trovano nel raggio di 10 miglia dal 90% della popolazione statunitense, l’azienda ritiene di essere “in posizione unica” per scalare questo servizio. Nel frattempo, il suo rivale, Amazon, ha a sua volta aumentato rapidamente il proprio programma di droni, iniziato a Lockeford, in California, nel 2022.

Oggi, le consegne con drone Prime Air sono ora disponibili in tre città statunitensi e saranno disponibili per i clienti in Italia e nel Regno Unito più avanti nel corso di quest’anno.