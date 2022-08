Walmart corregge il warning di un mese fa, calo degli utili sarà inferiore

Walmart stima un calo dell’utile annuale inferiore a quanto previsto meno di un mese fa. A migliorare la situazione hanno contribuito il calo dei prezzi dei carburanti e i forti sconti per eliminare la merce in eccesso. Nel premarket Walmart segna +3,8% a 137,6 $.

Ora Walmart prevede che l’EPS rettificato dell’anno fiscale 2023 scenderà dal 9% all’11%, rispetto alla precedente previsione di un calo dall’11% al 13%. A luglio Walmart aveva ridotto le sue previsioni di utile e aveva avvertito che i consumatori stavano ritirando gli acquisti discrezionali a un ritmo molto maggiore di quanto temuto poiché l’inflazione molto elevata stava ostacolato il loro potere di spesa.

La strategia di Walmart è stata quella di ridurre drasticamente i prezzi di articoli come l’abbigliamento per cercare di ridurre le scorte per un valore di oltre $ 61 miliardi su cui si trovava alla fine del primo trimestre.