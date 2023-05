Walmart: conti solidi nel 1Q e alza stime EPS

Conti sopra le attese nel primo trimestre 2023 per il colosso americano del retail Walmart. Nei primi tre mesi, i ricavi netti sono saliti del 7,6% su base annua a 152,3 miliardi di dollari, rispetto alle stime di 148,7 miliardi. A parità di store negli Usa, le vendite sono aumentate del 7,4% contro il +5,1% atteso.

Il gross profit margin si attesta al 23,7% rispetto al 23,8% di un anno fa e alle stime pari a 23,64%. L’EPS diluito si fissa a 1,47 dollari, a fronte di 1,31 previsti.

“Le vendite comparabili sono state forti a livello globale con l’e-commerce in crescita del 26%”, ha dichiarato il CEO Doug McMillon. “Abbiamo contenuto le spese, ampliato il margine operativo e aumentato i profitti”.

La società ha anche aumentato le previsioni sugli utili per azione per l’intero anno a un intervallo compreso tra $ 6,10 e $ 6,20 per azione, rispetto alle precedenti aspettative di utili pari a $ 5,95- $ 6,05 per azione.

Nel pre-market di Wall Street, il titolo avanza dell’1,7%.