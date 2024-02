Walmart chiude il trimestre con utili record

Il colosso della distribuzione statunitense Walmart ha messo a segno un risultato straordinario per il quarto trimestre, segnando un utile netto di 5,49 miliardi di dollari.

Con sede a Bentonville, in Arkansas, la società ha rivelato di aver conseguito un profitto per azione di 2,03 dollari, un dato che testimonia la solidità e l’efficienza della sua gestione finanziaria.

Nel corso del trimestre in esame, Walmart ha realizzato un fatturato impressionante di 173,39 miliardi di dollari, confermando la sua posizione di leader nel settore della grande distribuzione a livello globale. Inoltre ha reso nota l’acquisizione del produttore di televisori Vizio per 2,3 miliardi di dollari, pari a 11,50 dollari per azione, in contanti.