Waller (Fed) suggerisce prudenza sui tassi di interesse

Il Governatore della Fed Christopher Waller ha espresso la sua visione riguardo l’andamento dei tassi di interesse, sottolineando la possibilità di “procedere con cautela”. Durante un’intervista rilasciata a CNBC martedì, Waller ha indicato la sua preferenza per il mantenimento dei tassi sui livelli attuali nel prossimo meeting della banca centrale. “Non c’è nulla che indichi la necessità di fare qualcosa di imminente”, ha dichiarato Waller, sottolineando l’importanza di attendere nuovi dati.

Il meeting degli ufficiali della Fed è previsto per il 19-20 settembre e i mercati dei future stanno quotando probabilità una quasi nulla di un aumento dei tassi. I funzionari statunitensi stanno valutando se il livello dei Fed Funds rates, attualmente tra il 5,25% e il 5,5% a luglio, sia sufficiente a rallentare la domanda e riportare l’inflazione all’obiettivo del 2%. Escludendo cibo ed energia, i prezzi sono aumentati del 4,2% su base annua a luglio.

“I dati della scorsa settimana hanno chiaramente mostrato che il mercato del lavoro sta iniziando a indebolirsi”, ha affermato Waller. “Se riusciamo a mantenere l’inflazione in calo per i prossimi mesi, siamo in buone condizioni”.