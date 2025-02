Waller (Fed) sostiene pausa nei tagli ai tassi di interesse

Christopher Waller, membro del board della Federal Reserve, ha dichiarato che i dati economici attuali supportano la scelta di mantenere fermi i tassi di interesse. Waller ha aperto alla possibilità di effettuare dei tagli ai tassi “a un certo punto di quest’anno” se l’inflazione dovesse comportarsi come nel 2024.

Waller ha descritto le ultime cifre dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) come “leggermente deludenti”, ma ha sottolineato che le previsioni per la misura di inflazione preferita dalla Fed (il Pce core) sono meno preoccupanti. Ha espresso scetticismo riguardo l’adeguatezza dell’aggiustamento delle cifre del CPI per i fattori stagionali.

Ha inoltre caratterizzato la situazione economica come solida, evidenziando un mercato del lavoro che si trova in una “dolce fase”, e ha avvertito che una risposta tardiva della Fed ai dati economici a causa dell’incertezza potrebbe condurre a una “paralisi decisionale”.