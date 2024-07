Wall Street: trend settimanale S&P 500, Nasdaq, DJ e Russell 2000 conferma rotazione da hi-tech a blue chip e small cap

Wall Street riparte da una sessione negativa che ha visto i sell prendere di mira stavolta anche il Dow Jones, reduce da una sfilza di valori record segnati nel corso di questa settimana.

Il Dow Jones Industrial Average è scivolato ieri di 533,06 punti, o dell’1,29%, a 40.665,02 punti. Lo S&P 500 ha ceduto lo 0,78% a 5.544,59 punti, mentre il Nasdaq Composite ha lasciato sul terreno lo 0,70%, chiudendo a quota 17.871,22 punti.

A dispetto del trend negativo che stavolta ha interessato anche il Dow Jones, la performance su base settimanale degli indici conferma che la rotazione dai titoli tecnologici alle small cap è stato il grande tema di Wall Street.

Lo S&P 500 e il Nasdaq Composite sono infatti in calo su base settimanale rispettivamente dell’1,26% e del 2,87%, mentre il Dow Jones è in crescita dell’1,66% e l’indice delle small cap Russell 2000 è in rialzo del 2,33%.

Va segnalata la pessima performance del Nasdaq della sessione di mercoledì 17 luglio.

LEGGI ANCHE

Wall Street: Nasdaq vittima di rotazione con scommesse tassi Fed. Seduta peggiore da fine 2022

Alle 7.30 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,06%, mentre i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq avanzano rispettivamente dello 0,17% e dello 0,28%.