Wall Street torna a perdere terreno con rimbalzo VIX. Futures Usa deboli

Dopo aver aperto la sessione di ieri in forte rialzo, Wall Street ha fatto dietrofront, per terminare la giornata di contrattazioni in territorio negativo.

Il Dow Jones Industrial Average ha ceduto 234,21 punti, o lo 0,6%, a quota 38.763,45. Lo S&P 500 ha perso lo 0,77% a 5.199,50 punti, mentre il Nasdaq Composite ha lasciato sul terreno l’1,05% a quota 16.195,81 punti.

Il ritorno dei sell off è stato accompagnato dal rialzo del Vix-Cboe Volatility Index, noto anche come indice della paura, che è tornato al di sopra della soglia di 26 punti nelle contrattazioni del pomeriggio, salendo dal minimo intraday di 21,97 testato nelle prime ore della seduta.

L’indice rimane bel al di sotto testato nella sessione di lunedì, quando è balzato al di sopra della soglia di 65 punti, al record dal marzo del 2020.

Trend all’insegna della debolezza per i principali indici azionari Usa: alle 7.05 circa, i futures sul Dow Jones e sullo S&P 500 arretrano rispettivamente dello 0,08% e dello 0,12%, mentre i futures sul Nasdaq avanzano di appena lo 0,04%.