Wall Street: S&P 500 riparte da sessione migliore da inizi giugno. Le trimestrali attese oggi e il trend dei futures Usa

Trend al ribasso per i futures sui principali indici azionari Usa, in attesa della pubblicazione degli utili di diversi pesi massimi della Corporate America.

Ieri sessione al rialzo per Wall Street, con l’indice S&P 500 salito dell’1,08%, a quota 5.564,41 punti, in quella che è stata la sessione migliore dagli inizi di giugno per il listino benchmark della borsa Usa, e il Nasdaq balzato dell’1,58%, a 18.007,57 punti. Bene anche il Dow Jones, in crescita dello 0,32%, a 40.415,44 punti.

In arrivo le trimestrali di General Motors, Coca-Cola, Comcast, UPS e Spotify, che saranno note prima dell’inizio della giornata di contrattazioni a Wall Street.

Tra le Big Tech Usa, Alphabet e Tesla riporteranno i conti dopo la fine della giornata di contrattazioni.

Alle 7.35 circa ora italiana, i futures sullo S&P 500 scendono dello 0,16%, mentre i futures sul Dow Jones e sul Nasdaq Composite arretrano rispettivamente dello 0,08% e dello 0,28%.