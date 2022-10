Wall Street senza direzione, bene il Nasdaq dopo balzo richieste sussidi

Borsa di New York contrastata nelle prime battute della penultima seduta della settimana. Spicca il +0,3% del Nasdaq, mentre lo S&P 500 staziona a -0,03% e il Dow Jones cede lo 0,15%.

L’aumento maggiore del previsto delle richieste di sussidi di disoccupazione settimanali spinge gli investitori a ritenere che la Federal Reserve potrebbe rallentare il suo ciclo di stretta monetaria aggressiva.

Di conseguenza i rendimenti del Treasury a 10 anni si muovono in calo favorendo i titoli growth.

Tra le big si segnala il rimbalzo dell’1% per Tesla, mentre Twitter segna -1,08%. Apollo Global Management e Sixth Street Partners, che si erano rese disponibili per fornire finanziamenti per l’accordo da 44 miliardi di dollari di Musk su Twitter, non sarebbero più in trattative con il miliardario.