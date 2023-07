Wall Street riapre dopo pausa Independence Day. Il trend dei futures Usa in attesa della Fed

Wall Street riapre oggi i battenti dopo la chiusura della giornata di ieri, martedì 4 luglio, dovuta alle celebrazioni negli Stati Uniti dell’Independence Day.

La borsa Usa ha chiuso inoltre in via anticipata la sessione del giorno precedente, lunedì 3 luglio, in vista della festività nazionale del 4 luglio.

La sessione di lunedì ha inaugurato il secondo semestre di contrattazioni dopo l’ottima performance dei primi sei mesi del 2023.

Nel periodo il Nasdaq Composite ha chiuso il miglior primo semestre dell’anno dal 1983, dunque in 40 anni, scattando del 31,7%.

Migliori primi sei mesi dal 2019 per l’indice S&P 500, balzato nel semestre del 15,9%.

Il Dow Jones Industrial Average ha invece sottoperformato, chiudendo il primo semestre del 2023 con un rialzo pari ad appena +3,8%.

La sessione di lunedì 3 luglio si è conclusa per Wall Street in lieve rialzo.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di 10,87 punti, +0,03%, a 34.418,47 punti.

Lo S&P 500 è avanzato dello 0,12% a 4.455,59 punti, mentre il Nasdaq Composite ha messo a segno un rialzo dello 0,21%, a quota 13.816,7.

Alle 8.10 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones sono in calo dello 0,12%; quelli sullo S&P 500 arretrano dello 0,09%, mentre quelli sul Nasdaq sono in ribasso dello 0,12%.

Attesa oggi per la pubblicazione delle minute della Fed relative all’ultima riunione del 13-14 giugno, quando la banca centrale Usa guidata da Jerome Powell ha lasciato i tassi invariati tra il 5% e il 5,25%.

In occasione del Forum delle banche centrali di Sintra organizzato dalla Bce, Powell ha lasciato intendere tuttavia che la lotta contro l’inflazione non è finita, indicando la necessità di procedere almeno a due altre strette monetarie.