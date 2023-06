Wall Street reduce da settimana negativa con timori recessione. Futures in lieve rialzo

I futures sui principali indici azionari Usa puntano lievemente verso l’alto. Alle 6.50 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,20%, quelli sullo S&P 500 avanzano dello 0,23%, mentre quelli sul Nasdaq mettono a segno un progresso dello 0,28%.

Wall Street è reduce da una performance negativa su base settimanale.

Il Nasdaq Composite è sceso la scorsa settimana dell’1,44%, interrompendo la scia rialzista che era durata otto settimane consecutive.

Lo S&P 500 ha segnato un calo su base settimanale pari a – 1,01%, dopo cinque settimane consecutive di rialzi.

Il Dow Jones ha ceduto l’1,67% dopo tre settimane consecutive di rialzi.

Tina Teng, analista di CMC Markets, ha motivato il trend di Wall Street mettendo in evidenza “le preoccupazioni sull’economia tornate alla ribalta, in particolare l’intensificarsi del timore per l’arrivo di una recessione”.

In particolare, “il balzo dei tassi dei bond sia in Europa che negli Stati Uniti ha colpito i mercati globali”.