Wall Street: parte il secondo semestre 2024. Il trend YTD e del II trimestre di Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones

I futures sui principali indici azionari Usa sono positivi, in attesa della prima sessione di Wall Street del secondo trimestre del 2024.

La continua febbre AI, che ha premiato in particolare il colosso dei chip Nvidia, ha portato lo S&P 500 a incassare nei primi sei mesi del 2024 un guadagno del 14,5%. Meglio ha fatto il Nasdaq Composite, in rally del 18,1%, mentre il Dow Jones Industrial Average ha sottoperformato gli altri due listini, riportando una crescita YTD pari a +3,8%.

Nel secondo trimestre del 2024, lo S&P 500 e il Nasdaq sono saliti rispettivamente del 3,9% e dell’8,3%, mentre il Dow Jones ha perso l’1,7%.

Il Nasdaq in particolare è avanzato per il terzo trimestre consecutivo per la prima volta dalla sfilza di buy dei cinque trimestri terminata nel 2021.

In premercato, alle 7.55 circa ora italiana, i future sul Dow Jones salgono dello 0,18%, quelli sullo S&P 500 avanzano dello 0,30% e quelli sul Nasdaq mettono a segno un progresso pari a +0,39%.