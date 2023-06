Wall Street oggi chiusa con il “Juneteenth”. S&P 500 e Nasdaq reduci da migliore settimana da marzo

Wall Street rimarrà chiusa nella giornata di oggi, lunedì 19 giugno 2023, in occasione della festività degli Stati Uniti “Juneteenth”, che cade appunto il 19 giugno.

Il 19 giugno è diventato ufficialmente giorno di festività federale per gli Stati Uniti nel giugno del 2021, dopo che il presidente Joe Biden ha approvato la proposta di legge che ha creato il “Juneteenth”.

La festività federale è stata creata per commemorare l’emancipazione degli ultimi schiavi in ​​Texas, avvenuta il 19 giugno 1865.

Le contrattazioni di Wall Street riprenderanno regolarmente nella giornata di domani.

Venerdì scorso lo S&P 500 ha chiuso la sessione in calo dello 0,37% a 4.409,59 punti, mentre il Dow Jones Industrial Average ha ceduto 108,94 punti, -0,32%, a quota 34.299,12. Il Nasdaq Composite ha lasciato sul terreno lo 0,68% a 13.689,57.

Su base settimanale, l’indice S&P 500 è salito del 2,6%, riportando la migliore performance dal mese di marzo.

Migliore settimana dal mese di marzo anche per il Nasdaq Composite, in crescita del 3,3% circa, mentre il Dow Jones, con un progresso dell’1,3% circa, ha segnato un rialzo per la terza settimana consecutiva.