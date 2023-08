Wall Street: modesti rialzi in avvio nella settimana dei nonfarm payrolls

Wall Street apre la seduta in rialzo, dopo i guadagni della settimana precedente. Il Dow Jones avanza dello 0,8%, l’S&P 500 e il Nasdaq Composite entrambi dello 0,6%.

Nel frattempo, le borse europee proseguono positive, seppur con volumi contenuti in concomitanza con la chiusura di Londra per festività (Bank Holiday).

Tra i singoli titoli dell’indice S&P 500, spicca 3M (+6,4%) dopo aver accettato di pagare 5,5 miliardi di dollari per risolvere più di 300.000 cause legali relative a tappi per le orecchie difettosi forniti ai militari americani.

L’azionario Usa si avvia a chiudere agosto in rosso, complice la prospettiva di tassi più elevati per un periodo di tempo più lungo. Nel suo discorso dal forum di Jackson Hole, Powell ha lasciato aperta la porta ad un nuovo rialzo dei tassi, così come ad una pausa nel ciclo restrittivo.

Decisivi saranno i dati in arrivo, a partire da quelli di questo venerdì sul mercato del lavoro. Le proiezioni indicano un rallentamento delle nuove buste paga a 170.000 e un tasso di disoccupazione stabile al 3,5%, con una crescita dei salari medi orari in lieve diminuzione al 4,3%.