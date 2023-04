Apertura invariata oggi per Wall Street. A 5 minuti dall’apertura, il Dow Industrial Average cala a -8,44 punti, pari a -0,02%, a 33778,19. L’indice S&P è in rialzo di 1,54 punti (0,04%) a 4131,34 mentre l’indice NASDAQ è in calo di -11,55 punti (-0,10%) a 12048,01.