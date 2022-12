Tra i titoli sotto i riflettori a Wall Street si mette in evidenza il rally di Horizon Therapeutics, che vola del 15% in premercato dopo che la società ha annunciato che sarà acquistata dal gruppo Usa di biotech Amgen, per $116,50 per azione in contanti.

Horizon Therapeutics è stata valutata più di 27,8 miliardi di dollari. Il titolo Amgen cede più del 2% in premercato.