Wall Street: futures Usa sull’attenti, oggi Powell (Fed) al Congresso Usa

A Wall Street futures Usa ingessati, in attesa dell’audizione al Congresso degli Stati Uniti del presidente della Fed, Jerome Powell.

Powell interverrà oggi alla Camera dei Rappresentanti Usa, per presentarsi domani al Senato.

Ieri la borsa Usa ha chiuso in ribasso per la seconda seduta consecutiva: il Dow Jones ha ceduto 245,25 punti, -0,72%, a 34.053,87 punti. Lo S&P 500 ha perso lo 0,47% a 4.388,71, mentre il Nasdaq Composite ha riportato un ribasso dello 0,16% a quota 13.667,29.

Il numero uno della Fed Powell interverrà oggi alla Camera dei Rappresentanti Usa, al cospetto della Commissione dei servizi finanziari, in un momento in cui la domanda che assilla i mercati e i cittadini americani in generale è fino a che punto la banca centrale americana intenda alzare i tassi sui fed funds per combattere l’inflazione

Usa.

Mercoledì scorso la Fed di Jerome Powell ha lasciato i tassi invariati per la prima volta dopo dieci strette monetarie consecutive, al range compreso tra il 5% e il 5,25%, record dal luglio del 2006.

Powell ha tuttavia aggiunto che “quasi tutti gli esponenti del Fomc ritengono appropriati ulteriori rialzi dei tassi nel corso di quest’anno”: una frase che ha fatto chiaramente capire che la Fed, più che porre fine al ciclo rialzista dei tassi, ha deciso di fare solo una pausa.

Alle 7.25 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones sono inchiodati alla parità, così come anche i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq.