Wall Street: futures Usa positivi in attesa report occupazione Usa. Goldman Sachs presenta l’outlook

Futures Usa positivi in attesa della pubblicazione del report occupazionale del mese di ottobre, che sarà reso noto alle 13.30 ora italiana.

Nella sessione di ieri, il Dow Jones Industrial Average ha perso 146,51 punti, -0.46%, a 32.001,25; lo S&P 500 è arretrato dell’1,06% a 3.719,89, mentre il Nasdaq Composite è scivolato dell’ 1,73% a 10.342,94 punti.

Gli economisti prevedono una crescita di nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti di 205.000 unità, rispetto all’aumento di 263.000 buste paga del mese di settembre. In particolare, gli economisti di Goldman Sachs stimano una crescita di posti di lavoro di 225.000 unità, e un tasso di disoccupazione invariato al 3,5%. I salari orari in media sono attesi in rialzo dello 0,35% su base mensile e del 4,7% su base annua.

Alle 7.30 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,19%, quelli sullo S&P 500 sono in rialzo dello 0,32%, i futures sul Nasdaq avanzano dello 0,57%.