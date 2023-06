Wall Street: futures Usa poco mossi in attesa market mover inflazione. Borsa Tokyo -0,12%

Futures Usa poco mossi, in attesa della pubblicazione del grande market mover di oggi.

Alle 14.30 ora italiana, dal fronte economico degli Stati Uniti, sarà diramato l’indice PCE core, il parametro preferito dalla Fed per monitorare il trend dell’inflazione, relativo al mese di maggio.

Il dato è atteso in rialzo su base mensile dello 0,3%, dopo la crescita pari a +0,4% di aprile.

Su base annua, le stime sono di un rialzo del PCE core del 4,7%, come ad aprile.

Alle 8.50 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones e sullo S&P 500 viaggiano attorno alla parità, mentre i futures sul Nasdaq riportano un rialzo dello 0,16%.

In Asia, l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,14%, a 33.189,04 punti.

Dal fronte macroeconomico del Giappone, è stato reso noto il dato relativo alla produzione industriale, sceso dell’1,6% su base mensile, rispetto alla flessione attesa dell’1%.

Pubblicato in Giappone anche l’indice dei prezzi al consumo (CPI) relativo all’area di Tokyo.

Il dato è salito a giugno del 3,1%, al di sotto del +3,8% previsto dal consensus, ma ancora superiore al target del 2% della Bank of Japan.

Riguardo alle altre borse dell’azionario asiatico, la borsa di Hong Kong arretra dello 0,12%, mentre la borsa di Shanghai sale dello 0,73%.

Sidney fa +0,12%, mentre Seoul avanza dello 0,56%.

In Cina diffusi gli indici Pmi, relativi al mese di giugno.

Il Pmi manifatturiero si è confermato in fase di contrazione per il terzo mese consecutivo, attestandosi a 49 punti, come da attese, in lieve rialzo rispetto ai 48,8 punti precedenti.

L’indice ha confermato la fase di contrazione, in quanto inferiore alla soglia di 50 punti.

Il Pmi servizi della Cina ha confermato invece la fase di espansione, attestandosi a giugno a quota 53,2, lievemente al di sotto dei 53,7 punti attesi e in lieve calo rispetto ai precedenti 54,5 punti.

Il Pmi Composite è rallentato lievemente a quota 52,3, rispetto ai 52,9 punti precedenti.