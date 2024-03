Wall Street: futures Usa in rialzo, inizia la settimana della Fed

Wall Street inizia la settimana della Fed con un trend lievemente positivo. mAlle 7 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones avanzano dello 0,08%, mentre i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq salgono rispettivamente dello 0,29% e dello 0,54%.

Gli indici azionari Usa hanno concluso la sessione di venerdì scorso in calo. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 190.89 punti (-0,49%), a 38.714,77 punti, mentre il Nasdaq Composite ha sofferto un ribasso dello 0,96% a 15.973.17. Lo S&P 500 ha ceduto lo 0,65%, a quota 5.117,09.

Su base settimanale, lo S&P 500 ha perso la scorsa settimana lo 0,13%, il Dow Jones ha segnato una variazione pressocché nulla, pari a -0,02%, mentre il Nasdaq è arretrato dello 0,7%.

Grande attesa, a Wall Street, per la riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, che si riunirà domani martedì 19 marzo, per annunciare la propria decisione sui tassi Usa dopodomani, mercoledì 20 marzo.

Le aspettative dei mercati sono per un nulla di fatto, dunque di tassi fermi compresi tra il 5,25% e il 5,5%, dopo che alcuni dati macro cruciali per monitorare il trend dell’inflazione, diffusi la scorsa settimana – come l’indice dei prezzi al consumo (CPI) e l’indice dei prezzi alla produzione, hanno confermato la persistenza delle pressioni inflazionistiche nell’economia Usa.

Determinanti per capire l’evoluzione dei tassi Usa saranno le parole che il presidente della Fed Jerome Powell proferirà nella conferenza stampa successiva all’annuncio sui tassi da parte del Fomc.