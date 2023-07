Wall Street: futures Nasdaq zavorrati da Tesla e Netflix post trimestrali

I futures sul Nasdaq puntano verso il basso, scontando le notizie arrivate dalle Big Tech Netflix e Tesla.

I titoli dei colossi scivolano nelle contrattazioni afterhours di Wall Street dopo la pubblicazione delle trimestrali del secondo trimestre del 2023.

Il colosso dello streaming Netflix ha annunciato di aver concluso il secondo trimestre dell’anno con un aumento del fatturato e del numero degli abbonati.

L’utile per azione si è attestato a $3,29 per azione, molto meglio dei $2,86 per azione attesi.

Il fatturato, pur in crescita, ha deluso le attese, attestandosi a quota $8,19 miliardi, rispetto agli $8,30 miliardi previsti.

Il titolo segna un tonfo dell’8% a Wall Street.

Vendite anche su Tesla, dopo che il colosso Usa delle auto elettriche guidato da Elon Musk ha annunciato di aver chiuso il secondo trimestre con un fatturato di $24,93 miliardi, rispetto ai $24,47 miliardi attesi dagli analisti intervistati da Refinitiv.

L’utile per azione è stato pari a 91 centesimi su base adjusted, meglio dei 82 cents per azione attesi dal consensus.

Nella conference call seguita alla diffusione dei conti, il ceo Musk ha detto tuttavia di prevedere un lieve rallentamento della produzione nel terzo trimestre, a causa dell’interruzione di diverse attività durante l’estate.

Ieri sessione in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones salito dello 0,3%, o di oltre 109 punti. L’indice ha confermato la fase rialzista più lunga dal settembre del 2019.

Bene anche lo S&P 500 (+0,2%), mentre il Nasdaq Composite è rimasto praticamente ingessato, con una variazione pari a +0,03%.

Alle 7.50 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones sono piatti (+0,01%), i futures sullo S&P 500 scendono dello 0,13%, mentre i futures sul Nasdaq arretrano dello 0,43%.