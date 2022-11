Wall Street: futures in solido rialzo nonostante timore tassi Fed. Bullard li vuole al 7%?

Wall Street positiva, con i futures sui principali indici azionari Usa che puntano verso l’alto, dopo l’iniziale incertezza, e all’indomani della seconda sessione consecutiva di perdite.

Ieri il Dow Jones ha chiuso in calo di 7,53 punti (-0,03%), a 33.546,31 punti; lo S&P 500 è sceso di 12,24 punti o dello 0,31% a 3.946,55. Il Nasdaq ha perso 38,68 punti (-0,35%), a 11.144,97. Alle 13.27 ora italiana, il sentiment è positivo a Wall Street: i futures sul Dow Jones salgono di 200 punti (+0,60%), i futures sullo S&P 500 avanzano dello 0,81% e quelli sul Nasdaq mettono a segno un rialzo di oltre l’1%.

A deprimere il sentiment di Wall Street nella sessione di ieri sono state le parole proferite dal presidente della Fed di St Louis, James Bullard.

Bullard ha stroncato le speranze di chi aveva iniziato a guardare alla possibilità di rialzi dei tassi meno aggressivi da parte della Federal Reserve di Jerome Powell.

“I tassi non si trovano ancora in un’area in cui possono essere considerati sufficientemente restrittivi – ha detto Bullard – Il cambiamento della politica monetaria sembra aver solo limitato gli effetti dell’inflazione, ma i mercati prezzano una disinflazione nel 2023”, ha aggiunto il funzionario della Fed.

Gli ultimi dati macro relativi all’inflazione degli Stati Uniti avevano alimentato la speranza di strette monetarie inferiori rispetto ai quattro rialzi consecutivi dei tassi di 75 punti base da parte Jerome Powell & Co. James Bullard considererebbe appropriato un livello dei tassi sui fed funds Usa fino a un range compreso tra il 5% e il 7%, dunque a un livello molto più alto di quanto i mercati stiano prezzando.

Tra i titoli protagonisti in premercato Gap, dopo che la società retail di articoli di abbigliamento ha annunciato un fatturato migliore delle attese. Il titolo è balzato fino a +10% nelle contrattazioni afterhours; buy anche sul fornitore di servizi di sicurezza cibernetica Palo Alto Networks, anche in questo caso per una trimestrale migliore delle attese; per lo stesso motivo, gli acquisti scattano sulle azioni del retailer discount Ross Storess.

Alle parole di Bullard, i tassi dei Treasuries Usa sono saliti subito verso l’alto e anche oggi avanzano, a un passo dal 3,8%, dopo aver bucato la soglia del 4% la scorsa settimana. I tassi dei Treasuries a due anni sono balzati fino al 4,495%.