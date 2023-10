Wall Street: futures in rialzo in attesa trimestrali Big Tech Meta, Amazon, Microsoft, Alphabet

Trend positivo per i futures sui principali indici azionari Usa, in attesa della pubblicazione delle trimestrali di alcune delle Big Tech Usa, durante i prossimi giorni.

Alle 6.55 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,18%, quelli sullo S&P 500 avanzano dello 0,18%, mentre quelli sul Nasdaq mettono a segno un progresso dello 0,22%.

Il continuo rialzo dei rendimenti dei Treasuries Usa, sostenuto dal timore che la crescita dell’inflazione rimanga ben oltre il target della Fed del 2% per molto tempo ancora ha zavorrato venerdì scorso il trend di Wall Street.

I rendimenti dei titoli di stato a scadenza decennale, in particolare, hanno chiuso al di sopra della soglia del 5% per la prima volta in 16 anni, ovvero dal 2007.

Lo S&P 500 ha ceduto così l’1,26% a 4.224,16 punti, il Nasdaq Composite ha perso l’1,53% a 12.983.81, mentre il Dow Jones Industrial Average ha lasciato sul terreno 286,89 punti (-0,86%), a 33,127.28 punti.

Il trend della borsa Usa è stato negativo su base settimanale: il Dow Jones ha perso l’1,6%, lo S&P 500 è arretrato del 2,4%, mentre il Nasdaq è stato il listino più penalizzato, in calo su base settimanale del 3,2%.

Nel pieno della stagione degli utili trimestrali, grande è l’attenzione per i conti che saranno diffusi dalle Big Tech Usa Microsoft, Alphabet (la holding a cui fa capo Google), Meta, Amazon.

Microsoft e Alphabet diffonderanno le loro trimestrali nella seduta di martedì, Meta mercoledì, mentre Amazon snocciolerà i propri utili nella seduta di giovedì.