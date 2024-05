Wall Street: futures in lieve rialzo dopo lungo week end di pausa. Countdown al grande market mover monitorato dalla Fed

A Wall Street i futures sui principali indici azionari Usa riportano un trend lievemente positivo, dopo il lungo fine settimana di pausa dovuto alla festività, nella giornata di ieri, del Memorial Day.

Il Nasdaq Composite riparte oggi da un nuovo record, dopo aver chiuso venerdì scorso al valore massimo di chiusura di 16.920,79 punti, in rialzo dell’1,1%.

Seduta positiva venerdì scorso anche per lo S&P 500, salito dello 0,7% a quota 5,304.72, mentre il Dow Jones Industrial Average ha riportato un guadagno di appena 54,3 punti (+0,01%), per chiudere a quota 39.069,59.

Attesa per il grande market mover che sarà pubblicato questa settimana, venerdì 31 maggio, dal fronte macroeconomico degli Stati Uniti, ovvero il PCE

Il PCE headline, relativo al mese di aprile, è atteso dal consensus degli analisti intervistati da Bloomberg in rialzo del 2,7% su base annua, invariato rispetto al trend su base annua di marzo.

Le attese sono per un PCE core, che esclude le componenti più volatili, rappresentate dai prezzi dei beni alimentari e dei beni energetici, in rialzo del +3,8% su base annua, come nel mese precedente.

Se il PCE core Usa finisse per accelerare anche oltre all’outlook del consensus, i timori su un nulla di fatto sui tassi da parte della Fed di Jerome Powell verrebbero nuovamente avallati, in un momento in cui si assottigliano sempre di più le speranze di vedere annunciato il primo taglio del costo del denaro Usa dopo la carrellata di strette monetarie del 2022 e del 2023, da parte della banca centrale americana.

Alle 7.40 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,06%, mentre i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq Composite avanzano rispettivamente dello 0,13% e dello 0,25%.