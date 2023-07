Wall Street: futures in lieve calo. Dow Jones riparte dopo settimana migliore da marzo

A Wall Street futures Usa in lieve ribasso. Alle 7.55 ora italiana, i futures sul Dow Jones scendono dello 0,11%; i futures sullo S&P 500 arretrano dello 0,08%, i futures sul Nasdaq perdono lo 0,05%.

Nella sessione di venerdì scorso, il Dow industrial average è salito di 113,89 punti, +0,33%, a 34.509,04 punti, mentre lo S&P 500 ha perso 4,64 punti, o -0,10%, a 4.505,41 punti.

Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo di 24,88 punti, -0,18%, a quota 14.113,69 punti.

Su base settimanale, il Dow Jones ha riportato la scorsa settimana la performance migliore dal mese di marzo, in crescita del 2,3%.

Lo S&P 500 ha incassato un guadagno del 2,4%, mentre ikl Nasdaq ha messo a segno un progresso del 3,3%.

Prosegue la stagione delle trimestrali Usa, iniziata venerdì scorso con la pubblicazione dei conti dei colossi bancari JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup.

In primo piano JPMorgan, che ha reso noto di aver concluso il secondo trimestre dell’anno con un utile per azione, eps, di $4,75, in forte rialzo rispetto ai $2,76 per azione dello stesso periodo del 2022.

L’eps è stato decisamente al di sopra anche dei $3,97 per azione attesi dal consensus degli analisti intervistati da FactSet.

Il fatturato di JPMorgan è salito a $41,307 miliardi, rispetto ai $30,715 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso e molto meglio anche rispetto ai $38,63 miliardi attesi dal consensus.

Tra le trimestrali delle Big Banks Usa attese al varco, da segnalare che Bank of America e Morgan Stanley pubblicheranno i loro bilanci nella giornata di domani.

Toccherà poi a Goldman Sachs, la cui trimestrale è attesa per dopodomani, mercoledì 19 luglio.