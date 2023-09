Wall Street: futures in calo, DJ a -0,1%

08/09/2023 13:21

Eni si conferma Top Partner delle Nazionali italiane di calcio fino al 2026, rinnovando il legame con la FIGC. L’annuncio è arrivato a Coverciano durante il ritiro della Nazionale maggiore, in preparazione per le gare con Macedonia del Nord e Ucraina per le qualificazioni al Campionato Europeo 2024.