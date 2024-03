Wall Street: futures giù in attesa del bis di Powell al Congresso Usa

A Wall Street i futures sui principali indici azionari Usa sono in ribasso, dopo la sessione positiva di ieri, che ha visto lo S&P 500 salire dello 0,51%, il Nasdaq Composite avanzare dello 0,6%, il Dow Jones Industrial Average mettere a segno un progresso di quasi 76 punti, pari a +0,2%.

Wall Street è riuscita a chiudere la seduta in territorio positivo a dispetto delle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Fed, Jerome Powell, che hanno chiaramente indicato che la banca centrale americana non è pronta a tagliare i tassi.

“La Commissione non ritiene appropriato tagliare i tassi fino a quando non avrà maggiore fiducia nel fatto che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2%”, ha detto Powell nel suo discorso alla Commissione di servizi finanziari della Camera dei rappresentanti Usa.

Oggi il numero uno della Fed interverrà di nuovo al Congresso degli Stati Uniti, con una audizione prevista alla Commissione bancaria del Senato.

Alle 6.50 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones perdono, quelli sullo S&P 500 cedono lo 0,20%, mentre i futures sul Nasdaq arretrano dello 0,37%.