Wall Street: futures del Dow rimbalzano di oltre 100 punti, sale speranza accordo sul tetto del debito

I futures azionari statunitensi sono saliti lunedì dopo le perdite settimanali del Dow Jones Industrial Average e dell’S&P 500, grazie alla speranza degli investitori che i democratici e i repubblicani trovino un accordo sul tetto del debito.

I futures del Dow hanno guadagnato 117 punti, pari allo 0,43%. I futures dell’S&P 500 sono saliti dello 0,4%, mentre i futures del Nasdaq 100 sono avanzati dello 0,3%.

La scorsa settimana l’S&P 500 e il Dow hanno perso rispettivamente lo 0,3% e l’1,1%, con il Dow in calo per cinque sessioni consecutive. La striscia di due settimane di perdite dell’S&P 500 è la prima da febbraio, tra le preoccupazioni per una recessione e la mancanza di progressi nel dibattito sul tetto del debito.