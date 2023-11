Wall Street: futures contrastati, Nasdaq paga effetto Apple. Oggi report occupazione Usa: l’outlook

I futures sui principali indici azionari di Wall Street riportano un trend contrastato.

Alle 7.15 ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,15%, mentre i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq riportano cali rispettivamente dello 0,04% e dello 0,23%.

In particolare i futures sul Nasdaq pagano l’effetto Apple, dopo che la Big Tech Usa ha annunciato una trimestrale che ha messo in evidenza un calo del fatturato per il quarto trimestre consecutivo.

Apple ha reso noto di aver concluso il terzo trimestre del 2023, suo quarto trimestre fiscale, con un eps (attivo per azione) di $1,46, superiore agli $1,39 attesi dal consensus.

Il fatturato si è attestato a $89,5 miliardi, rispetto agli $89,28 miliardi stimati, in calo su base annua per il quarto trimestre consecutivo.

Il titolo Apple scende nelle contrattazioni afterhours di Wall Street del 3%.

Le azioni pagano anche la cautela della Big Tech sul fatturato del quarto trimestre del 2023 che, secondo il direttore finanziario Luca Maestri, si attesterà a un livello “simile” a quello dello stesso periodo dell’anno scorso.

Nella sessione di ieri, lo S&P 500 ha puntato verso l’alto, riportando la sessione migliore dal mese di aprile, in crescita dell’1,9%. Buy anche sul Dow Jones, che ha assistito alla seduta migliore dal mese di giugno, scattando dell’1,7%, mentre il Nasdaq Composite ha messo a segno il guadagno più forte da luglio, in progresso dell’1,8% circa.

Oggi Wall Street dovrà superare l’importante test del report occupazionale Usa di ottobre:

gli economisti interpellati da Dow Jones prevedono una crescita di 170.000 nuovi posti di lavoro, rispetto al balzo di 336.000 nuovi occupati di settembre.

Il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti è atteso stabile al 3,8%.