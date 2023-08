Wall Street, future in calo in attesa dei dati macro

I futures di Wall Street scambiano in ribasso fino a mezzo punto percentuale, preannunciando un’apertura negativa per gli indici americani dopo i marginali guadagni della vigilia.

Il contratto sul Nasdaq 100 arretra dello 0,5%, quello sull’S&P500 dello 0,3% mentre il derivato sul Dow Jones perde lo 0,2%. Ieri i listini hanno chiuso rispettivamente a +0,2%, +0,15% e +0,3%, con l’S&P500 a meno del 5% dai massimi storici.

Previsti oggi i dati sul Pmi manifatturiero finale di luglio, l’ISM manifatturiero e il report Jolts sulle aperture di posti di lavoro, in attesa del rapporto di venerdì sui non farm payrolls.

Intanto l’attenzione si concentra su alcune trimestrali deludenti aspettando i conti di Apple e Amazon in uscita giovedì a mercati chiusi.

Rendimenti in rialzo sull’obbligazionario, con il Treasury decennale in risalita al 4,01% e il biennale al 4,9%. Euro/dollaro in calo a 1,096, petrolio Wti poco mosso a 81,3 dollari al barile.