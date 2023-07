Wall Street: chiusura anticipata in vista Independence Day. Futures Usa poco mossi

Wall Street si prepara alla festività dell’Independence Day del 4 luglio. Oggi la borsa Usa chiuderà in anticipo, alle 13 ora di New York, per rimanere poi chiusa nella giornata di domani.

I futures sui principali indici azionari Usa sono poco mossi: i futures sul Dow Jones registrano alle 7.50 circa ora italiana una variazione pari a -0,03%.

Ingessati i futures sullo S&P 500, mentre i futures sul Nasdaq mettono a segno un rialzo dello 0,13%.

Il Dow industrial average ha chiuso la sessione di venerdì scorso in rialzo di 285,16 points (+0,84%), a 34.407,59. Lo S&P 500 ha messo a segno un progresso di 53,92 punti (+1,23%), a 4.450.37, mentre il Nasdaq è balzato di 196,60 punti (+1,45%), a 13.787,93 punti.

Con la chiusura della sessione di venerdì scorso, Wall Street ha terminato le contrattazioni del primo semestre del 2023.

Nel periodo il Nasdaq Composite ha riportato il migliore balzo del primo semestre dell’anno dal 1983, dunque in 40 anni, scattando del 31,7%.

Migliori primi sei mesi dal 2019 per l’indice S&P 500, balzato nel semestre del 15.9%.

Il Dow Jones Industrial Average ha invece sottoperformato, chiudendo il primo semestre del 2023 con un rialzo pari ad appena +3,8%.