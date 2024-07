Wall Street chiusa con Independence Day. S&P 500 e Nasdaq reduci da nuovi record

Wall Street chiusa nella giornata di oggi, in occasione delle celebrazioni negli Stati Uniti della festa del 4 luglio, Independence Day. Ieri le contrattazioni della borsa Usa sono terminate in anticipo, alle 13 ora di New York.

La sessione è stata caratterizzata dai nuovi record testati dal Nasdaq Composite e dallo S&P 500.

In particolare lo S&P 500 ha chiuso la seduta in progresso dello 0,51%, a 5.537,02, il Nasdaq Composite è balzato dello 0,88%, a 18.188,30, sostenuto dai rally dei titoli Tesla e Nvidia.

Il Dow Jones Industrial Average ha perso invece 23,85 punti, -0,06%, a 39.308, depresso dal calo di quasi -1,7% di UnitedHealth.