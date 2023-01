Wall Street: boom di acquisti sul Nasdaq. Su di giri Tesla, Apple, Nvidia e altre Big Tech Usa

Il Nasdaq continua a confermarsi grande protagonista di Wall Street, sulla scia della decisione degli investitori di tornare a puntare sui titoli hi-tech, zavorrati l’anno scorso da forti sell off. Il listino tecnologico della borsa Usa ha chiuso la sessione della vigilia in forte rialzo, oltre il 2% per la seconda seduta consecutiva, dopo il +2,66% di venerdì scorso.

Forti buy sui titoli Tesla e Apple, schizzati rispettivamente del 7,7% e del 3,2%. Le azioni continuano a beneficiare delle notizie relative al reopening dell’economia della Cina.

Acquisti anche su Western Digital e Advanced Micro Devices, balzati ciascuno dell’8% circa, mentre Qualcomm and Nvidia hanno segnato un rally del 7% circa.

Il settore dell’Information technology è stato il migliore dello S&P 500, avanzando del 2,7%.

Molto bene anche Netflix, Meta e Alphabet. Nella sessione di ieri lo S&P 500 e il Dow Jones hanbno guadagnato rispettivamente l’1,19% e lo 0,76%, mentre il Nasdaq è balzato del 2,01%.