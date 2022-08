Wall Street apre sulla parità, Zoom crolla del 12%

Dopo due sedute di vendite importanti a Wall Street, oggi lo S&P 500 apre la giornata sulla parità (+0,03%), il Dow Jones viaggia leggermente al di sotto della parità (-0,02%) ed il Nasdaq Composite lascia sul terreno lo 0,10%.

Tra i titoli che stanno registrando la performance peggiore è Zoom che cede il 12% in apertura in seguito alle trimestrali e la guidance per il prossimo trimestre.

Il rendimento del T-Note decennale in rialzo dell’1,34% a quota 3,07%. Mentre l’indie del dollaro perde lo 0,14% ma rimane a quota 108.