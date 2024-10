Wall Street apre stabile tra oscillazioni tecnologiche e il calo del petrolio

La giornata di contrattazioni a Wall Street inizia all’insegna della stabilità, dopo una chiusura negativa influenzata dal forte calo delle azioni del settore tecnologico. I titoli di Nvidia e AMD hanno registrato un recupero, con incrementi rispettivi dell’1,1% e dello 0,4%, dopo aver subito perdite significative in seguito alle notizie di restrizioni sulle vendite nei Paesi del Golfo.

Nel frattempo ASML continua a subire pressioni, con una perdita di oltre il 3% che si aggiunge al calo del 16% registrato nella giornata precedente. Questo trend negativo è stato innescato dalla pubblicazione anticipata dei risultati finanziari, che hanno evidenziato previsioni di vendita inferiori alle aspettative, specialmente nel mercato cinese.

Per quanto riguarda gli indici principali, il Dow Jones ha visto un leggero incremento di 16,56 punti, pari a un aumento dello 0,04%. Lo S&P 500 ha subito una lieve flessione di 2,52 punti, pari a una diminuzione dello 0,04%, mentre il Nasdaq è sceso di 10,26 punti, corrispondente a un calo dello 0,06%. In parallelo, il prezzo del petrolio WTI al Nymex ha registrato un leggero calo dello 0,10%, portandosi a 70,51 dollari al barile. Questa variazione si inserisce in un contesto di continua volatilità dei mercati energetici.