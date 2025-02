Wall Street apre poco mossa. S&P 500 e Nasdaq in positivo

18/02/2025 15:38

A febbraio 2025, l’indice manifatturiero Empire State di New York registra un miglioramento significativo, passando a +5,70 punti dai -12,60 di gennaio, superando le aspettative degli analisti. Questo indicatore riflette le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York, con componenti come nuovi ordini e consegne in crescita.