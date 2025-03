Wall Street apre piatta: Dow Jones guadagna lo 0,13%

11/03/2025 13:06

Saipem ha presentato Star1, una tecnologia all’avanguardia per l’eolico offshore galleggiante. Con una struttura semi-sommergibile in acciaio a forma di stella, Star1 offre stabilità e supporta turbine di oltre 20 MW. L’accordo con Divento prevede l’uso di Star1 nei progetti in Sicilia e Sardegna.