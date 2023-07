Wall Street apre in rosso dopo dati su occupazione

Avvio in calo per Wall Street, dopo i dati forti sul mercato del lavoro. Il Nasdaq arretra dell’1,2% e l’S&P500 dell’1,1%, mentre il Dow Jones cede l’1%.

Prima dell’apertura è stato diffuso il report ADP sull’occupazione del settore privato degli Usa, che ha evidenziato la creazione di 497 mila impieghi a giugno. Si tratta del valore massimo da febbraio 2022, nettamente superiore alle attese degli analisti (225 mila) e alla rilevazione di maggio (267 mila).

Le richieste di sussidi di disoccupazione, invece, sono aumentate a 248 migliaia, rispetto alle 245 mila attese dagli analisti e alle 236 mila della settimana precedente.

Gli investitori attendono il job report di domani per una valutazione completa dello stato di salute del mercato del lavoro a stelle e strisce, la cui solidità potrebbe indurre la Fed ad alzare ancora i tassi per contrastare l’inflazione.

Ieri le minute della banca centrale hanno mostrato una divergenza di opinioni tra i responsabili di politica monetaria, alcuni dei quali erano favorevoli ad aumentare il costo del denaro anche a giugno. In uscita oggi anche le aperture di posizioni lavorative JOLTS e l’indice ISM servizi.

Nel frattempo, Janet Yellen, Segretario al Tesoro statunitense, è atterrata a Pechino per tentare di conciliare i rapporti fra le due maggiori economie mondiali, inaspriti negli ultimi giorni da nuove sanzioni nell’industria dei chip.

Rendimenti in forte aumento sull’obbligazionario, con il Treasury biennale al 5,05% e il decennale al 4,03%. Sul Forex, euro/dollaro in leggero rialzo a 1,088 e dollaro/yen a 144,2. Petrolio Wti in flessione a 71,6 dollari al barile.