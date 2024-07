Wall Street apre in rialzo: S&P guadagna l’1,3%

Wall Street ha iniziato la giornata in rialzo, principalmente grazie alle performance positive delle aziende produttrici di chip. Tuttavia, l’attenzione degli investitori è rivolta alla Federal Reserve (Fed), in attesa di possibili segnali su un futuro taglio dei tassi di interesse previsto per settembre. La conferma degli attuali tassi, compresi tra il 5,25% e il 5,50%, è quasi certa.

Nei primi minuti di contrattazione, il Dow Jones è salito di 26,41 punti (+0,06%), l’S&P 500 ha guadagnato 66,87 punti (+1,23%) e il Nasdaq ha registrato un incremento di 327,77 punti (+1,91%). Il prezzo del petrolio WTI al Nymex è aumentato del 3,02%, raggiungendo i 76,99 dollari al barile.