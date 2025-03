Wall Street apre in rialzo: Nasdaq guadagna l’1,44%

Wall Street ha aperto in rialzo, registrando una ripresa dopo che lo S&P 500 aveva chiuso in correzione a causa delle preoccupazioni sui dazi imposti dal presidente Donald Trump. Questa dinamica ha portato a una perdita di capitalizzazione di circa 5.280 miliardi di dollari in tre settimane.

In apertura il Dow Jones ha guadagnato 153,70 punti, pari a un aumento dello 0,38%, mentre lo S&P 500 è salito di 47,73 punti, segnando un incremento dello 0,87%. Il Nasdaq ha mostrato un rialzo ancora più marcato, con un aumento di 248,75 punti, equivalente a una crescita dell’1,44%.

Il mercato del petrolio ha visto un leggero incremento, con il Wti al Nymex che ha guadagnato lo 0,36%, portandosi a 66,78 dollari al barile.