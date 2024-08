Wall Street apre in rialzo: Dow Jones sale dello 0,14%, Nasdaq guadagna lo 0,42%

Wall Street ha iniziato la settimana con un’apertura in rialzo, cercando di superare le difficoltà della settimana scorsa che hanno visto il Dow Jones chiudere con una perdita dello 0,6%, l’S&P 500 calare dello 0,04% e il Nasdaq Composite scendere dello 0,18%.

Gli investitori sono cauti in attesa dei dati sull’inflazione e sulle spese dei consumatori previsti per questa settimana. In particolare, domani verranno rilasciati i dati sui prezzi alla produzione, seguiti mercoledì dall’indice dei prezzi al consumo e giovedì dai dati sulle vendite al dettaglio. Questi dati saranno cruciali per capire se l’economia potrà evitare una recessione e quali saranno le prossime mosse della Federal Reserve, che si riunirà il 17-18 settembre.

In avvio di giornata, il Dow Jones è salito di 56,59 punti (+0,14%), l’S&P 500 ha guadagnato 12,32 punti (+0,23%) e il Nasdaq è cresciuto di 61,65 punti (+0,42%).