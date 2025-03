Wall Street apre in lieve rialzo: S&P 500 guadagna lo 0,19%

Il mercato azionario di Wall Street ha aperto con un leggero rialzo, sostenuto dalle recenti notizie che hanno lenito le preoccupazioni riguardo ai temuti dazi statunitensi.

In apertura l’indice Dow Jones è in aumento di 31,58 punti (+0,07%), lo S&P 500 guadagna 10,89 punti (+0,19%) e il Nasdaq è in rialzo di 37,08 punti (+0,20%). Il prezzo del petrolio Wti al Nymex ha registrato un incremento dello 0,67%, attestandosi a 69,57 dollari al barile.