Wall Street apre in cauto rialzo: Dow Jones a +0,22%, Nasdaq guadagna lo 0,52%

Wall Street ha aperto la settimana con un leggero rialzo dopo aver terminato le contrattazioni di venerdì scorso in territorio negativo. Se la settimana scorsa l’attenzione era rivolta ai dati del PIL e al PCE, indicatore chiave dell’inflazione monitorato dalla Fed, ora il focus degli investitori si sposta sulla prossima riunione del FOMC, attesa in settimana, per ottenere ulteriori dettagli sulla direzione della politica monetaria.

In apertura alla Borsa di New York, l’indice Dow Jones ha aperto a 40.497 punti, registrando una flessione dello 0,23%, mentre l’S&P-500 ha segnato un lieve aumento, raggiungendo i 5.477 punti (+0,33%). Il Nasdaq 100 ha aperto in positivo con un +0,86%, così come l’S&P 100, che ha guadagnato lo 0,43%.